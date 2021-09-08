7 сентября в ДК Гундровском в рамках областной программы «Сделаем вместе», известной еще и как «Инициативное бюджетирование», состоялось торжественное открытие многофункционального молодежного центра.

Для создания этого центра была выделена областная субсидия в размере 1,3 млн руб. Также свою долю софинансирования внесли жители Донецка и частный бизнес.

На эти деньги одно из помещений гундоровского ДК оборудовали удобной современной мебелью, компьютерной и игровой техникой, многофункциональными устройствами, TV-панелью, конференцсвязью, мольбертами, столом-трансформером для игры в настольный теннис, хоккей, футбол.

Интересно, что церемония открытия молодежного центра состоялась без традиционного разрезания ленточки.

Присутствовавший на мероприятии глава администрации города Роман Кураев отметил, что новая молодежная площадка станет стартовой площадкой для новых идей и проектов, полезного и интересного досуга молодежи.