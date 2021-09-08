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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Обязательный техосмотр для легковушек хотят отменить

Штрафы за нарушение техосмотра возросли

транспорт

Обязательный техосмотр для легковушек хотят отменить

Опубликовано

7 сентября правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поддержала идею об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащим физическим лицам.

По-прежнему обязательно нужно будет проходить техосмотр частным легковым авто при смене владельца, при том что машина старше четырех лет, а также такси, грузовикам и автобусам. Этот законопроект будет внесен в Госдуму нового созыва, то есть после выборов.

Напомним, 22 августа в силу вступил закон, освобождающий автовладельцев от прохождения техосмотра для получения полиса автогражданской ответственности. 

Сейчас у таких автовладельцев никто не проверяет наличие диагностической карты. Однако с 1 марта следующего года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей. Причем штрафовать должны камеры фиксации нарушений в автоматическом режиме.

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