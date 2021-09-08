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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • 350-й, ковидный, скромный. В субботу Каменск отметит юбилейный день рождения. Торжества пройдут по-вегетариански — без шашлыков и фейерверка »8
  • Мост новый будет, трассе — цвесть! Автодор объявил о начале монтажных работ уже в этом году. /2-3
  • Кадровый рекорд в мэрии. Всего 3 (три!) дня пробыл в должности очередной начальник отдела ЖКХ города. /5
  • Гуд бай, ОБСЕ? Ежедневные дефиле белых джипов в сопровождении гаишных «люстр», похоже, канут в Лету. /4
  • Бригада стала трехкратным чемпионом. Каменские военнослужащие из 11-й бригады стали победителями конкурса «Открытая вода» — это их третья победа в рамках Армейских международных игр 2021 года. /8
  • Сделать можно, сохранить сложно. Прежде чем благоустраивать очередную часть набережной, не мешало бы подумать, как сохранить уже благоустроенное — а это центральный пляж. Такого мнения придерживаются многие каменчане. /11
  • Стройка самой большой школы останавливается. В первый день нового учебного года корреспондент «ПИКа» побывал в школах, которые совсем недавно открылись, но еще ремонтируются. Увиденное и порадовало, и заставило поволноваться. /14

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября

Автор: 08.09.2021
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