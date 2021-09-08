анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 8 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 36-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- 350-й, ковидный, скромный. В субботу Каменск отметит юбилейный день рождения. Торжества пройдут по-вегетариански — без шашлыков и фейерверка »8
- Мост новый будет, трассе — цвесть! Автодор объявил о начале монтажных работ уже в этом году. /2-3
- Кадровый рекорд в мэрии. Всего 3 (три!) дня пробыл в должности очередной начальник отдела ЖКХ города. /5
- Гуд бай, ОБСЕ? Ежедневные дефиле белых джипов в сопровождении гаишных «люстр», похоже, канут в Лету. /4
- Бригада стала трехкратным чемпионом. Каменские военнослужащие из 11-й бригады стали победителями конкурса «Открытая вода» — это их третья победа в рамках Армейских международных игр 2021 года. /8
- Сделать можно, сохранить сложно. Прежде чем благоустраивать очередную часть набережной, не мешало бы подумать, как сохранить уже благоустроенное — а это центральный пляж. Такого мнения придерживаются многие каменчане. /11
- Стройка самой большой школы останавливается. В первый день нового учебного года корреспондент «ПИКа» побывал в школах, которые совсем недавно открылись, но еще ремонтируются. Увиденное и порадовало, и заставило поволноваться. /14