В число самых ожидаемых поправок вошли: возобновление оказания плановой медпомощи, снятие ограничений о 30-процентном переводе сотрудников на дистанционную работу.

Соответствующие изменения в действующее постановление регионального правительства № 272 внесены 3 сентября и опубликованы на сайте Правительства Ростовской области.

Ведомство сообщает, что в регионе возобновляется оказание плановой медпомощи, в том числе плановая госпитализация. Снимается запрет на плановое посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических организаций. При этом разрешенная заполняемость мест в стационарах установлена в 50%. Возобновлены профосмотры и диспансеризация.

Новый документ также отменяет обязательства для донских работодателей перевести 30% сотрудников на дистанционный формат – кроме лиц 65+, а также работников с хроническими заболеваниями.

Разрешена работа общепита в ТРЦ – с соблюдением всех действующих санитарных правил.

Внесены изменения в порядок проведения культурных мероприятий и спортивных соревнований. Так, до 50% увеличивается заполняемость залов в театрах и кинозалах. При рассадке зрители должны соблюдать нормы санитарного дистанцирования.

Разрешена работа объектов для развлечения и досуга, расположенных в ТРЦ. При их посещении необходимо предъявить один из медицинских документов: отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19. Один из этих документов также необходимо предъявить посетителям танцевальных залов, площадок.

Отдельные решения приняты по «Ростов Арене». При проведении спортивных мероприятий на ней заполняемость трибун увеличивается до 25%.