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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Заводского будут расселять дом

В центре Заводского будут расселять дом

ЖКХ

В центре Заводского будут расселять дом

В центре Заводского будут расселять дом

Опубликовано

В ближайшее время проведут мероприятия по признанию аварийным дом № 16 на ул. Парковой в мкр. Заводском.

Впоследствии жильцов дома, занимающих сейчас весь второй этаж, должны переселить в соответствующее нормам жилищного законодательства жилье.

Также переезжать придется филиалу школы искусств им. Минченкова, который занимает весь первый этаж этого здания. Как пояснили “ПИКу” в руководстве, новое помещение еще не найдено.

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