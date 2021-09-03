В ближайшее время проведут мероприятия по признанию аварийным дом № 16 на ул. Парковой в мкр. Заводском.

Впоследствии жильцов дома, занимающих сейчас весь второй этаж, должны переселить в соответствующее нормам жилищного законодательства жилье.

Также переезжать придется филиалу школы искусств им. Минченкова, который занимает весь первый этаж этого здания. Как пояснили “ПИКу” в руководстве, новое помещение еще не найдено.