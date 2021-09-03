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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Стройку новой школы в Старой Станице остановят

Стройку новой школы в Старой Станице остановят

ЖКХ

Стройку новой школы в Старой Станице остановят

Стройку новой школы в Старой Станице остановят

Опубликовано

В скором времени подрядчик ООО “Билд” будет вынужден расторгнуть контракт на строительство школы и прекратить работы.

По информации подрядчика, причина состоит в существенном подорожании строительных материалов. Чтобы завершить строительство, необходимо увеличить стоимость контракта на 60% вместо разрешенных по законодательству 30.

А чтобы увеличить затраты и пересчитать смету, придется сначала расторгнуть ныне действующий контракт, а затем разыграть новый тендер.

Подробнее читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 8 сентября.

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Автор: 24.08.2021
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