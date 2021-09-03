В скором времени подрядчик ООО “Билд” будет вынужден расторгнуть контракт на строительство школы и прекратить работы.

По информации подрядчика, причина состоит в существенном подорожании строительных материалов. Чтобы завершить строительство, необходимо увеличить стоимость контракта на 60% вместо разрешенных по законодательству 30.

А чтобы увеличить затраты и пересчитать смету, придется сначала расторгнуть ныне действующий контракт, а затем разыграть новый тендер.

Подробнее читайте в следующем номере газеты “ПИК” от 8 сентября.