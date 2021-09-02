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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса «Открытая вода»

Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"

общество

Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса «Открытая вода»

Опубликовано

Это уже третья победа наших военных в рамках АрМИ-2021.

Военнослужащие понтонно-переправочного батальона 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО стали победителями финального этапа Международных армейских игр АрМИ-2021 «Открытая вода», которые прошли на реке Ока в городе Муроме.

Военнослужащие бригады продемонстрировали свое профессиональное мастерство и выучку, умение владеть самой современной военной техникой, эффективно и быстро принимать в сложной обстановке правильные решения, действовать самостоятельно и слаженно в составе подразделения. 

Отметим, военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады также стали победителями в двух финальных этапах соревнований «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула», которые состоялись 28 и 29 августа.

Поздравляем победителей!

  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
  • Каменские военные из 11-й бригады стали победителями конкурса "Открытая вода"
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