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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменских школах нарушили традицию первого звонка

В каменских школах нарушили традицию первого звонка

общество

В каменских школах нарушили традицию первого звонка

В каменских школах нарушили традицию первого звонка

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Впервые за много лет в церемонии первого школьного звонка в школе № 8 не участвовали ученики 11-х классов. Звонили в символический колокольчик только первоклашки.

1 сентября во всех школах Каменска в торжественной линейке участвовали только ученики первых классов и их родители.

Очень динамичный, яркий и музыкальный праздник в честь Дня знаний состоялся в школе № 8 мкр. Заводского. Каждый из классов продемонстрировал творческие способности — читали стихи, танцевали. После того как в небо пустили символический первый звонок — настоящий, школьный колокольчик, дали ученики 1 «Б» класса Вячеслав Алешин и Ксения Елисеева.

Кстати, ряды новичков в восьмой школе пополнили не только первоклашки. Помимо супер-профессионалов Натальи Александровны Чеботаревой и Ирины Николаевны Швечиковой, принявших 1 «А» и 1 «Б» классы, первый раз в первый класс в этом году пошла и молодой учитель 1 «В» класса Анастасия Алексеевна Корниенко.

Праздник по случаю начала учебного года состоялся и для остальных школьников. Уроки мира для них прошли в школьных классах.

Празднично одетые школьники наперевес с букетами цветов, семенящие этим утром в школы, добавили горожанам торжественного настроения и осознания того, что 1 сентября — это, пожалуй, единственная на данный момент норма жизни, что дети и учителя сегодня — те немногие, кто сегодня занимается своим делом.

  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
  • В каменских школах нарушили традицию первого звонка
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