Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина»

В Каменске возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина»

культура

В Каменске возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина»

В Каменске возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина»

Опубликовано

Из-за введенных повышенных требований к безопасности площадь мультимедийного киноцентра увеличилась на 177,5 кв. м, а площадь спортивно-оздоровительного центра — на 210 кв. м.

С июля этого года после продолжительного перерыва возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина». Об этом «ПИКу» сообщил директор ООО «КиноСити-Донец» Александр Кольченко. 

В марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошла трагедия, повлекшая смерть многих людей. В связи с этим регионам рекомендовали уделить особое внимание состоянию входных групп, путей эвакуации, лифтов в объектах с массовым посещением людей. Это коснулось и строящихся объектов. Предложенные уполномоченными структурами рекомендации по перепроектированию внесли существенные изменения в параметры киноцентра и спортивного центра. Проекты пришлось пересматривать. Работа по внесению изменений в ПСД, получение экспертного заключения, разрешения на строительство от городской администрации заняли массу времени, возобновить строительство удалось лишь в июле этого года. 

В настоящее время проведены работы по бурению глубоких скважин и закачивания в них специальной смеси для укрепления площадок под плиты фундаментов, для возведения пристроек входных групп к обоим зданиям, также ведется подготовка к заливке фундаментов. Теперь строительство будет продолжаться согласно намеченному плану.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Автор: 24.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

общество

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

общество

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

В центре Каменска из-за ремонта возникла автомобильная пробка

транспорт

В Каменске перекрыли три проезда в районе «креста»

В Каменске закрыли важный перекресток на время ремонта

ЖКХ

В Каменске закрыли важный перекресток на время ремонта

Расписание автобуса Донецк-Каменск на ближайшую неделю сокращено

транспорт

Каменчане намерены добиться возвращения маршрута “тройка”

Реклама
Вверх