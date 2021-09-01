Из-за введенных повышенных требований к безопасности площадь мультимедийного киноцентра увеличилась на 177,5 кв. м, а площадь спортивно-оздоровительного центра — на 210 кв. м.

С июля этого года после продолжительного перерыва возобновилось строительство мультимедийного киноцентра «Родина». Об этом «ПИКу» сообщил директор ООО «КиноСити-Донец» Александр Кольченко.

В марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошла трагедия, повлекшая смерть многих людей. В связи с этим регионам рекомендовали уделить особое внимание состоянию входных групп, путей эвакуации, лифтов в объектах с массовым посещением людей. Это коснулось и строящихся объектов. Предложенные уполномоченными структурами рекомендации по перепроектированию внесли существенные изменения в параметры киноцентра и спортивного центра. Проекты пришлось пересматривать. Работа по внесению изменений в ПСД, получение экспертного заключения, разрешения на строительство от городской администрации заняли массу времени, возобновить строительство удалось лишь в июле этого года.

В настоящее время проведены работы по бурению глубоких скважин и закачивания в них специальной смеси для укрепления площадок под плиты фундаментов, для возведения пристроек входных групп к обоим зданиям, также ведется подготовка к заливке фундаментов. Теперь строительство будет продолжаться согласно намеченному плану.