Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника

В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника

образование

В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника

Опубликовано

1 сентября после долгих летних каникул в Каменске начался новый учебный год. 

Начальник городского отдела образования Ольга Погребнова отметила, что школьники начинают учиться очно, в классах.

— А вот как учебный год продолжится, во многом зависит от каждого из нас. Я очень надеюсь, что дистанционки не будет. Мы уже переживали эту ситуацию. Несмотря на то что технически и кадрово мы готовы к любой форме обучения, возвращения дистанционного образования никто не хочет, — констатировала начальник гороо. — Кстати, к 1 сентября 87% сотрудников муниципальных бюджетных образовательных организаций вакцинированы от ковида.

Ольга Геннадиевна также отметила, что стоять у доски и вести уроки учителя могут без масок, а  вот если учитель пошел по классу и общается с учениками, то маска обязательна. Все дети будут учиться в этом году в первую смену, продленка будет работать во всех образовательных учреждениях, кроме школы в мкр. Лиховском (там нет желающих посещать группу продленного дня). 

За парты сели 8540 тысяч учеников. В 1-й класс в этом году пошли 922 школьника.

  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
  • В Каменске в первый класс в этом году пошли 922 школьника
Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, , ,

Другое в рубрике образование

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Автор: 24.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

общество

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

общество

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

В центре Каменска из-за ремонта возникла автомобильная пробка

транспорт

В Каменске перекрыли три проезда в районе «креста»

В Каменске закрыли важный перекресток на время ремонта

ЖКХ

В Каменске закрыли важный перекресток на время ремонта

Расписание автобуса Донецк-Каменск на ближайшую неделю сокращено

транспорт

Каменчане намерены добиться возвращения маршрута “тройка”

Реклама
Вверх