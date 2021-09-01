1 сентября после долгих летних каникул в Каменске начался новый учебный год.

Начальник городского отдела образования Ольга Погребнова отметила, что школьники начинают учиться очно, в классах.

— А вот как учебный год продолжится, во многом зависит от каждого из нас. Я очень надеюсь, что дистанционки не будет. Мы уже переживали эту ситуацию. Несмотря на то что технически и кадрово мы готовы к любой форме обучения, возвращения дистанционного образования никто не хочет, — констатировала начальник гороо. — Кстати, к 1 сентября 87% сотрудников муниципальных бюджетных образовательных организаций вакцинированы от ковида.

Ольга Геннадиевна также отметила, что стоять у доски и вести уроки учителя могут без масок, а вот если учитель пошел по классу и общается с учениками, то маска обязательна. Все дети будут учиться в этом году в первую смену, продленка будет работать во всех образовательных учреждениях, кроме школы в мкр. Лиховском (там нет желающих посещать группу продленного дня).

За парты сели 8540 тысяч учеников. В 1-й класс в этом году пошли 922 школьника.