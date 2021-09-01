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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

<strong>В ближайшее время в Каменске сильно похолодает</strong>

общество

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

В ближайшее время в Каменске сильно похолодает

Опубликовано

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября в Каменске ожидаются дожди с резким снижением температуры. 

Летнее тепло начнет уходит буквально с полудня 2 сентября. И уже в пятницу, 3 сентября, арктический циклон заставит столбики термометров опуститься до температуры +14…+18 днем, +12…+14 — ночью. Ноябрьский холод мы должны ощутить в ночь с понедельника, 6 сентября, на вторник, когда термометры покажут до +7, днем +17…+20. По прогнозам синоптиков, жара до конца сентября не вернется, так что готовим плащи и куртки.    

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