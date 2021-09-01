По прогнозам синоптиков, 2 и 3 сентября в Каменске ожидаются дожди с резким снижением температуры.

Летнее тепло начнет уходит буквально с полудня 2 сентября. И уже в пятницу, 3 сентября, арктический циклон заставит столбики термометров опуститься до температуры +14…+18 днем, +12…+14 — ночью. Ноябрьский холод мы должны ощутить в ночь с понедельника, 6 сентября, на вторник, когда термометры покажут до +7, днем +17…+20. По прогнозам синоптиков, жара до конца сентября не вернется, так что готовим плащи и куртки.