Донецк
Регоператор выделил Донецку дополнительные мусоровозы
Регоператор выделил Донецку дополнительные мусоровозы
На данный момент большую часть навалов мусора на контейнерных площадках, образовавшихся пару недель назад, удалось ликвидировать.
Как сообщает донецкая газета “Новость”, администрация города обратилась за помощью в выделении дополнительной техники для вывоза мусора к регоператору ООО “Экострой-Дон” в связи с поломкой мусоровозов у основного возчика “Чистый город”. Вопрос уборки мусора находится на контроле у главы администрации Донецка.