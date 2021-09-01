На данный момент большую часть навалов мусора на контейнерных площадках, образовавшихся пару недель назад, удалось ликвидировать.

Как сообщает донецкая газета “Новость”, администрация города обратилась за помощью в выделении дополнительной техники для вывоза мусора к регоператору ООО “Экострой-Дон” в связи с поломкой мусоровозов у основного возчика “Чистый город”. Вопрос уборки мусора находится на контроле у главы администрации Донецка.