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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский офтальмолог рассказала родителям, как сохранить зрение школьникам

Каменский офтальмолог рассказала родителям, как сохранить зрение школьникам

здоровье

Каменский офтальмолог рассказала родителям, как сохранить зрение школьникам

Каменский офтальмолог рассказала родителям, как сохранить зрение школьникам

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Гаджеты – часть нашей жизни, и никуда мы их не денем. Просто должен быть соблюден баланс между нагрузкой на глаза и отдыхом. Так считает врач-офтальмолог детского поликлинического отделения ЦГБ Алла Решетникова.  

Интервью «ПИКа» с офтальмологом Аллой Решетниковой состоялось накануне начала учебного года. По мнению специалиста, в качестве борьбы с усталостью глаз и профилактики ухудшения зрения можно использовать общеевропейскую методику «20-20-20». Суть метода в том, что во время  работы за компьютером, чтении или использовании мобильных телефонов необходимо через каждые 20 минут отводить глаза от монитора (книги) и в течение 20 секунд разглядывать любые объекты, которые расположены на удалении 20 футов (порядка 6 м). За этот промежуток времени нужно моргнуть не менее 20 раз или 20 раз перевести взгляд с далекого объекта на близкий. Еще неоценимую пользу для здоровья глаз дают прогулки, но не простые, а не менее двух часов на солнце. В этот промежуток времени идет выработка биологически-активных веществ, в частности дофамина, который влияет на упругость склер. 

О том, что надо делать, чтобы у школьника не испортилось зрение, как распознать первые признаки заболевания глаз у детей, что лучше – очки или линзы, можно ли водить малышей на просмотр 3D-фильмов, и многом другом читайте в «ПИКе» № 35 от 1 сентября. 

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