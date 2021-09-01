Гаджеты – часть нашей жизни, и никуда мы их не денем. Просто должен быть соблюден баланс между нагрузкой на глаза и отдыхом. Так считает врач-офтальмолог детского поликлинического отделения ЦГБ Алла Решетникова.

Интервью «ПИКа» с офтальмологом Аллой Решетниковой состоялось накануне начала учебного года. По мнению специалиста, в качестве борьбы с усталостью глаз и профилактики ухудшения зрения можно использовать общеевропейскую методику «20-20-20». Суть метода в том, что во время работы за компьютером, чтении или использовании мобильных телефонов необходимо через каждые 20 минут отводить глаза от монитора (книги) и в течение 20 секунд разглядывать любые объекты, которые расположены на удалении 20 футов (порядка 6 м). За этот промежуток времени нужно моргнуть не менее 20 раз или 20 раз перевести взгляд с далекого объекта на близкий. Еще неоценимую пользу для здоровья глаз дают прогулки, но не простые, а не менее двух часов на солнце. В этот промежуток времени идет выработка биологически-активных веществ, в частности дофамина, который влияет на упругость склер.

О том, что надо делать, чтобы у школьника не испортилось зрение, как распознать первые признаки заболевания глаз у детей, что лучше – очки или линзы, можно ли водить малышей на просмотр 3D-фильмов, и многом другом читайте в «ПИКе» № 35 от 1 сентября.