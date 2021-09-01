Обелиск, под которым захоронены тела погибших в 1943 г. красноармейцев 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, находится в удручающем состоянии.

В августе на территории гражданского кладбища несуществующего ныне х. Средне-Клинового (месторасположение — за Масаловкой, на горе, 7 км.) каменскими поисковиками был обнаружен обелиск времен Великой Отечественной войны. Сооружение находилось в плачевном состоянии без каких-либо опознавательных таблиц.

Как сообщил «ПИКу» командир регионального военно-исторического центра «Поиск» Вячеслав Шкода, удалось установить имена захороненных под этим памятником 15 бойцов, погибших 22 января 1943 г. в боях за освобождение Каменска. Поисковики планируют привести обелиск в порядок, сделать мемориальную таблицу и разыскать родственников.

Сытник Иван Елисеевич (1911-1943 гг.), старший сержант, 178-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Николаевской области, г. Херсоне, на ул. Торговой.

Умаров Назхим (1912-1943 гг.), красноармеец, 1-й батальон, 178-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Узбекистане, Хорезмской обл., Ургенчский р-н, Ишметово.

Хлебников Геннадий Андреевич (1923-1943 гг.), лейтенант, 2-й батальон, 178-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Марийской АССР Горно-Марийском р-не.

Разумнев Павел Иосифович (1920-1943 гг.), сержант, 2-й батальон, 178-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Харьковской области, Волоховском районе, жена Разумнева Анастасия Ивановна.

Васюк Андрей Трофимович (1912-1943 гг.), старший лейтенант, командир 1-го батальона, 178 стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Житомирской области, Малинском районе, с. Лумля, мать Власюк Софья Андреевна.

Мойсеев Михаил Павлович (1917-1943 гг.), старший лейтенант, штаб полка, 178-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Краснодарском крае, Усть-Лабинском районе, ст. Усть-Лабинской, жена Белокопатова С.С.

Кулепин Иван Николаевич (1910-1943 гг.), красноармеец, штаб полка, 178-й стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Красноярском крае, Татишминском р-не.

Слотин Николай Гаврилович (1905-1943 гг.), красноармеец замковой батареи, 853-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Кировской области, Зуевском районе, Опалевском с/с; д. М-Барменки, жена Слотина Вера Кузьминична с. Опалино.

Царев Алексей Михайлович (1909-1943 гг.), красноармеец, сапер, 853 стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновой, проживал в Рязанской обл., Тумский р-н, р.п. Тума, жена Царева Василиса Павловна.

Нежурин Иван Никифорович (1902-1943 гг.), красноармеец, связной, 853-й стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Саратовской области, Самойловском районе, с. Яловатка, жена, Нежурина Мария Ивановна.

Кудряватый Петр Иванович (1917-1943 гг.), красноармеец, стрелок, 853-й стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Кировской области, Черновском р-не, Старицком с/с, д. Малая Волховщина.

Худояров Джулимоняз (1911-1943 гг.), красноармеец, стрелок, 853 стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Узбекистане, Хорезмской обл., Ургенчском р-не, Бузналинский с/с, колхозе им. Буденного, жена Шерембетова Скора.

Котаев Михаил Ильич (1911-1943 гг.), красноармеец, стрелок, 853-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Новосибирской области, Таштагольском районе, Спасском с/с, жена Котаева Анна Матвеевна.

Хамзов Яков Никонурович (1897-1943 гг.), красноармеец, ездовой, 853-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Курской области, Дмитровском р-не, г. Дмитровск, ул. Краснознаменная, 92, жена Хамзова Анфиса Герасимовна.

Марков Сергей Яковлевич (1912-1943 гг.), капитан, командир батальона, 853 стрелковый полк 60 Гвардейской стрелковой дивизии, убит, похоронен в х. Средне-Клиновом, проживал в Харьковской области, Волчанском районе, с. Гнилушка, жена Туровская Дарья Ефимовна, адрес, Орджоникидзевская область, Шелковский район, ст. Червленная.

Внимание! Также каменские поисковики разыскивают родственников погибшего на Украине красноармейца Петра Григорьевича Денисова, который проживал в Каменске по адресу: Соцгородок, д. 7, кв. 6. На службу был призван из Красного Сулина.

С информацией о родственниках погибших можно обращаться по тел.: 8-906-454-08-90.