Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане намерены добиться возвращения маршрута “тройка”

Расписание автобуса Донецк-Каменск на ближайшую неделю сокращено

транспорт

Каменчане намерены добиться возвращения маршрута “тройка”

Каменчане намерены добиться возвращения маршрута “тройка”

Опубликовано

На прошлой неделе в администрацию Каменска поступило коллективное письмо, под которым подписались 58 жителей поселков Южного и Подскельного, с просьбой восстановить три рейса автобуса № 3.

“Просим вернуть нам маршрут № 3 утром от Южного на 7.18 с заездом на комбинат и затем в парк Маяковского, вечером в будни дни (с понедельника по четверг) — от парка Маяковского в 17.20 с заездом на комбинат и дальше по маршруту на Южный, а в пятницу — в 16.20 также по маршруту от парка Маяковского на комбинат и дальше на Южный. Либо пустить в это время коммерческий транспорт — утром от Южного и вечером от комбината”.

Копию письма каменчане предоставили в редакцию.

Подробнее читайте в свежем номере газеты “ПИК” от 1 сентября.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Автор: 24.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября

ЖКХ

Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

общество

Каменским пенсионерам в сентябре выплатят по 10 тысяч рублей

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

общество

Донские власти смягчили антиковидные ограничения

В центре Каменска из-за ремонта возникла автомобильная пробка

транспорт

В Каменске перекрыли три проезда в районе «креста»

В центре Каменска из-за ремонта возникла автомобильная пробка

ЖКХ

В центре Каменска из-за ремонта возникла автомобильная пробка

Реклама
Вверх