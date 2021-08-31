На прошлой неделе в администрацию Каменска поступило коллективное письмо, под которым подписались 58 жителей поселков Южного и Подскельного, с просьбой восстановить три рейса автобуса № 3.

“Просим вернуть нам маршрут № 3 утром от Южного на 7.18 с заездом на комбинат и затем в парк Маяковского, вечером в будни дни (с понедельника по четверг) — от парка Маяковского в 17.20 с заездом на комбинат и дальше по маршруту на Южный, а в пятницу — в 16.20 также по маршруту от парка Маяковского на комбинат и дальше на Южный. Либо пустить в это время коммерческий транспорт — утром от Южного и вечером от комбината”.

Копию письма каменчане предоставили в редакцию.

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