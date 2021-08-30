30 августа для асфальтирования дороги на перекрестке улицы Щаденко и проспекта Карла Маркса перекрыто автомобильное движение.

Всем, кто выезжает на проспект с ул. Щаденко от пер. Крупской, следует повернуть направо, проехать до улицы Горького и там сделать разворот.

Возобновится автомобильное движение на важном для города перекрестке после 18.00.

Напомним, работы по капитальному ремонту дороги на пр. Карла Маркса выполняет ООО “Каменскавтодор”. Срок завершения работ — 1 октября 2021 г.