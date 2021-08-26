Соответствующий указ уже поступил в каменское отделение Пенсионного фонда.

Согласно указу*, который президент В. Путин подписал 24 августа, в сентябре все работающие и неработающие пенсионеры, независимо от вида пенсий, получат единовременную выплату в 10 тыс. руб.

Подавать отдельные заявления на эту выплату не нужно, уточнил начальник Каменского отделения ПФР Алексей Шевченко.

Важно отметить, что получение гражданином единовременной выплаты не учитывается при определении его права на получение мер социальной поддержки или иных выплат. То есть она не будет учитываться при определении статуса нуждаемости.

*Указ президента РФ № 486 “О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию” от 24 августа 2021 г.