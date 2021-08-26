Новые изменения в Ростовской области вступили в силу в четверг 26 августа.

Согласно поправкам, внесенным в постановление регионального правительства № 272, с 26 августа на Дону заработают бани и сауны, аттракционы, торговые точки в торговых центрах, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях. Частично снят запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. Ограничения на заполняемость сохраняются, а для посещения потребуются: сертификат о прививке, отрицательный результат ПЦР-теста или справка о недавно перенесенном заболевании.

Для посетителей младше 18 лет снят запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов. При этом норма заполняемости этих спортивных учреждений увеличивается. На одного посетителя теперь требуется не 10, а 4 кв. метра.

Также сняли ограничение на 30-процентную заполняемость кафе и ресторанов. Для их посещения надо будет предъявить один из медицинских документов. Убраны все ограничения на посещение летних веранд общепита.

В спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, которые проходят без зрителей, теперь вновь могут участвовать дети до 18 лет. Но опять же — им необходимо иметь при себе один из трех медицинских документов.