21 августа Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок нахождения экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера в СИЗО до 24 ноября.

Решение судьи было основано на особой сложности уголовного дела, возбужденного против А. Майера, а также возможности у подозреваемого покинуть пределы России, сообщает газета “Наше время”.

Напомним, А. Майер был назначен на должность замминистра ЖКХ Ростовской области в 2010 г., в 2016-м занял кресло министра. С тех пор он был одним из кураторов Каменска-Шахтинского и неоднократно посещал город для решения важных жилищно-коммунальных проблем. В частности — по поводу долгой и проблемной сдачи в эксплуатацию модульной котельной в мкр. Заводском, а также реконструкции котельной № 19 в пер. Астаховском.

В марте 2020 года чиновник по собственному желанию уволился с министерской должности, а в декабре этого же года против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий при благоустройстве ростовского парка “Вересаево”. Месяц назад против экс-министра было заведено еще одно уголовное дело — по поводу благоустройства парка в г. Зверево.