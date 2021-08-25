Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября

<strong>Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября</strong>

ЖКХ

Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября

Бывшего куратора Каменска оставят под стражей до конца ноября

Опубликовано

21 августа Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок нахождения экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера в СИЗО до 24 ноября.

Решение судьи было основано на особой сложности уголовного дела, возбужденного против А. Майера, а также возможности у подозреваемого покинуть пределы России, сообщает газета “Наше время”.

Напомним, А. Майер был назначен на должность замминистра ЖКХ Ростовской области в 2010 г., в 2016-м занял кресло министра. С тех пор он был одним из кураторов Каменска-Шахтинского и неоднократно посещал город для решения важных жилищно-коммунальных проблем. В частности — по поводу долгой и проблемной  сдачи в эксплуатацию модульной котельной в мкр. Заводском, а также реконструкции котельной № 19 в пер. Астаховском. 

В марте 2020 года чиновник по собственному желанию уволился с министерской должности, а в декабре этого же года против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий при благоустройстве ростовского парка “Вересаево”. Месяц назад против экс-министра было заведено еще одно уголовное дело — по поводу благоустройства парка в г. Зверево.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Автор: 24.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

общество

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

Сотрудники ОБСЕ привились «Спутником» в каменской ЦГБ

здоровье

Сотрудники ОБСЕ привились «Спутником» в каменской ЦГБ

Стройка детсада добавила проблем жителям микрорайона

ЖКХ

Стройка детсада добавила проблем жителям микрорайона

В центре Каменска нарушено движение из-за ремонта дорог

транспорт

В центре Каменска нарушено движение из-за ремонта дорог

На ул. Ворошилова начался капитальный ремонт автодороги

транспорт

На ул. Ворошилова начался капитальный ремонт автодороги

Реклама
Вверх