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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Женщины, напавшие с ножом на мужчину в Каменском районе, будут ждать суда под стражей

Женщины, напавшие с ножом на мужчину в Каменском районе, будут ждать суда под стражей

В отношении разбойниц заведено уголовное дело.

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В начале августа две приятельницы договорились о нападении на жителя Каменского района.

Утром они проникли к нему в дом и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги. Получив 7000 руб., нападавшие скрылись, а пострадавший заявил в полицию.

— Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до октября 2021 года, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мера наказания, предусмотренная статьей, — от 7 до 12 лет лишения свободы, — комментирует помощник городского прокурора Антон Никитенко.

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