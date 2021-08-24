В начале августа две приятельницы договорились о нападении на жителя Каменского района.

Утром они проникли к нему в дом и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги. Получив 7000 руб., нападавшие скрылись, а пострадавший заявил в полицию.

— Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до октября 2021 года, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Мера наказания, предусмотренная статьей, — от 7 до 12 лет лишения свободы, — комментирует помощник городского прокурора Антон Никитенко.