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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске проезд по «кресту» закрыли до вечера

В Каменске проезд по «кресту» закрыли до вечера

транспорт

В Каменске проезд по «кресту» закрыли до вечера

Опубликовано

В связи с проведением капитального ремонта дорог на пр. Карла Маркса и ул. Ворошилова сегодня, 24 августа, до 19.00 проезд в районе «креста» будет закрыт.

Кроме того, в связи с работами по снятию асфальта будет затруднено движение на участке ул. Ворошилова — от пер. Зеленый Курган до пер. Башкевича.

Напомним, в этом году капитально ремонтируются дороги на ул. Героев Пионеров, Ворошилова и пр. Карла Маркса. Общая стоимость работ составляет 70 млн руб.

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