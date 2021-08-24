В связи с проведением капитального ремонта дорог на пр. Карла Маркса и ул. Ворошилова сегодня, 24 августа, до 19.00 проезд в районе «креста» будет закрыт.

Кроме того, в связи с работами по снятию асфальта будет затруднено движение на участке ул. Ворошилова — от пер. Зеленый Курган до пер. Башкевича.

Напомним, в этом году капитально ремонтируются дороги на ул. Героев Пионеров, Ворошилова и пр. Карла Маркса. Общая стоимость работ составляет 70 млн руб.