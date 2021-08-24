В последний четверг месяца, 26 августа жители Каменска смогут стерилизовать и кастрировать своих домашних питомцев на треть дешевле обычной стоимости.

Приводить в ветлечебницы можно не только своих подопечных четвероногих, но и дворовых. Одно условие: предварительная запись на операцию и наличие маски у владельца животного. Записаться можно по телефону: 8 (86365) 7-28-27 (ул. Пушкина, 27). 26 августа цены на операцию будут снижены на треть.

Напомним, дни льготной стерилизации собак и кошек ежемесячно проходят по всей Ростовской области. На этот раз в акции участвуют 17 государственных ветлечебниц.