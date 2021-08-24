Новый асфальт в парковочных карманах на пр. Карла Маркса должны будут положить владельцы торговых точек, расположенных рядом.

Дело в том, ремонтники сняли старый асфальт на протяжении всего проспекта, включая парковочные карманы на муниципальной земле. Парковки возле бизнес-объектов не трогали.

Об этом «ПИКу» сообщила Светлана Урывская, директор подрядчика по капремонту центрального проспекта ООО «Каменскавтодор».

По словам руководителя, ремонт этих участков дороги не вошел в контракт, общая стоимость которого составляет 30,8 млн. руб. Также не заложены в техническое задание работы по нанесению дорожной разметки.

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