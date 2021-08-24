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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчан приглашают бесплатно посмотреть кино

За работу каменский ДК получил бронзу
Фото из архива.

культура

Каменчан приглашают бесплатно посмотреть кино

Опубликовано

28 августа в рамках всероссийской акции «Ночь в кино» в ДК им. Гагарина впервые состоится демонстрация трех бесплатных фильмов отечественного кинематографа.

Всероссийская акция «Ночь в кино» проходит в России уже в шестой раз. Организаторы мероприятия – Минкультуры РФ, Фонд кино, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 28 августа в большом зале ДК им. Гагарина каменчане смогут бесплатно посмотреть фильмы 2021 года: «Конек-Горбунок» – в 16.00, «Пальма» – в 18.00, «Огонь» – в 20.00. Для того чтобы попасть на любой из этих сеансов надо позвонить по тел.: +7-999-695-59-30. Из-за пандемии количество мест ограничено: не более ста человек на сеанс с учетом требуемой 30% заполняемости зала. При посещении киносеанса необходимо иметь маски и антисептики.  

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