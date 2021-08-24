анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 34-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Это не газон, а газонище! Вторую неделю город возмущается тем, что пляж и набережная Донца заросли ряской, особенно недовольны купальщики и рыбаки. «ПИК» погрузился в гигантский газон и выяснил, о чем сигнализируют его цвет и запах »2-3
- Депутаты не хотят отдавать МУПы. Дума против передачи городских предприятий из-под ответственности главы администрации. /4-5
- Разметку и парковки делать не будут. Эти работы не вошли в контракт подрядчика по капремонту главного проспекта. /3
- Не дуйте шары после ковида! Каменский доктор отвечает на самые важные вопросы читателей. »14-15
- Минус еще один чиновник в хозяйстве Каменска. Начальник отдела ЖКХ администрации города Екатерина Савиных написала заявление на увольнение. /2
- Карманы в контракт не вошли. Почему на дороге асфальт кладут, а в парковочных карманах нет? Опять денег не хватило? А «лежачие полицейские» будут возвращать? Без них машины опять начнут гонять по проспекту. На все эти вопросы корреспонденту «ПИКа» ответила Светлана Урывская, директор компании-субподрядчика ООО «Каменскавтодор». /3
- Каменскому «террористу» вынесли приговор. /6
- Одним детям детсад, а другим закутки. Детский сад, который строят возле трассы на ул. Освобождения, вроде бы нужное городу заведение, оказался совершенно не в радость жителям микрорайона. Во-первых, стройка создала угрозы домам, а во-вторых, будущий детсад лишил пространства местных детей. /10
- Мусорная война продолжается. После недельного застоя в Каменске наконец начали вывозить мусор. К обеду 20-го августа большинство площадок в городе очистили. Надолго ли задержится порядок? /11
- Гусь Паша как символ спасения. В каменском эколого-биологическом центре два месяца назад поселился серый гусь. Он ластится, просится на руки и даже говорит! Биологи считают, что его появление — добрый знак в не самые лучшие времена. /12
- «Офелия» останется брендом Каменска. 24 августа исполнилось 40 дней с тех пор, как не стало руководителя НХК «Офелия» Виктории Соболевой. Прошло время, шок от произошедшего сменился светлой памятью. Но жизнь продолжается. Скоро 1 сентября, и многие родители обеспокоились, что будет с танцевальной жемчужиной Каменска? /13