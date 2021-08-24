Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 34-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Это не газон, а газонище! Вторую неделю город возмущается тем, что пляж и набережная Донца заросли ряской, особенно недовольны купальщики и рыбаки. «ПИК» погрузился в гигантский газон и выяснил, о чем сигнализируют его цвет и запах »2-3
  • Депутаты не хотят отдавать МУПы. Дума против передачи городских предприятий из-под ответственности главы администрации. /4-5
  • Разметку и парковки делать не будут. Эти работы не вошли в контракт подрядчика по капремонту главного проспекта. /3
  • Не дуйте шары после ковида! Каменский доктор отвечает на самые важные вопросы читателей. »14-15
  • Минус еще один чиновник в хозяйстве Каменска. Начальник отдела ЖКХ администрации города Екатерина Савиных написала заявление на увольнение. /2
  • Карманы в контракт не вошли. Почему на дороге асфальт кладут, а в парковочных карманах нет? Опять денег не хватило? А «лежачие полицейские» будут возвращать? Без них машины опять начнут гонять по проспекту. На все эти вопросы корреспонденту «ПИКа» ответила Светлана Урывская, директор компании-субподрядчика ООО «Каменскавтодор». /3
  • Каменскому «террористу» вынесли приговор. /6
  • Одним детям детсад, а другим закутки. Детский сад, который строят возле трассы на ул. Освобождения, вроде бы нужное городу заведение, оказался совершенно не в радость жителям микрорайона. Во-первых, стройка создала угрозы домам, а во-вторых, будущий детсад лишил пространства местных детей. /10
  • Мусорная война продолжается. После недельного застоя в Каменске наконец начали вывозить мусор. К обеду 20-го августа большинство площадок в городе очистили. Надолго ли задержится порядок? /11
  • Гусь Паша как символ спасения. В каменском эколого-биологическом центре два месяца назад поселился серый гусь. Он ластится, просится на руки и даже говорит! Биологи считают, что его появление — добрый знак в не самые лучшие времена. /12
  • «Офелия» останется брендом Каменска. 24 августа исполнилось 40 дней с тех пор, как не стало руководителя НХК «Офелия» Виктории Соболевой. Прошло время, шок от произошедшего сменился светлой памятью. Но жизнь продолжается. Скоро 1 сентября, и многие родители обеспокоились, что будет с танцевальной жемчужиной Каменска? /13

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике анонс номера

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 25 августа

Автор: 24.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

общество

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

общество

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

общество

В России разыграют призы для вакцинированных

Сотрудники ОБСЕ привились «Спутником» в каменской ЦГБ

здоровье

Сотрудники ОБСЕ привились «Спутником» в каменской ЦГБ

Жители Заводского вынуждены запасать воду впрок

ЖКХ

Жители Каменского района почти неделю носят воду ведрами

Реклама
Вверх