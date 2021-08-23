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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских предпринимателей приглашают на конкурс

Каменских предпринимателей приглашают на конкурс

бизнес

Каменских предпринимателей приглашают на конкурс

Каменских предпринимателей приглашают на конкурс

Опубликовано

14 сентября в Ростове-на-Дону определят победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».

Конкурс проводится для малого и среднего предпринимательства. Участие бесплатное.

Предлагается побороться за победу в одной из номинаций:

  • Лучший молодежный проект
  • Лучший интернет-проект
  • Лучший производственный проект
  • Лучший сельхозпроект
  • Лучший женский проект
  • Цифровая экономика
  • Лучший социальный проект
  • Лучший экспортный проект
  • Лучший проект в сфере торговли и услуг
  • Народный предприниматель (победитель народного голосования).

Конкурс также проводится и среди органов местного самоуправления в номинации «Лучший муниципалитет». Поданные заявки пройдут заочный отбор, и 14 сентября конкурсанты представят свои проекты экспертному жюри. Победители примут участие в финале сезона в Москве.

Организатором мероприятия выступают АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» при содействии Правительства РО и Минэкономразвития РО. Оператор – «ОПОРА РОССИИ».

Регистрация на сайте bsaward.ru/2021/rostov/.

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