14 сентября в Ростове-на-Дону определят победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».

Конкурс проводится для малого и среднего предпринимательства. Участие бесплатное.

Предлагается побороться за победу в одной из номинаций:

Лучший молодежный проект

Лучший интернет-проект

Лучший производственный проект

Лучший сельхозпроект

Лучший женский проект

Цифровая экономика

Лучший социальный проект

Лучший экспортный проект

Лучший проект в сфере торговли и услуг

Народный предприниматель (победитель народного голосования).

Конкурс также проводится и среди органов местного самоуправления в номинации «Лучший муниципалитет». Поданные заявки пройдут заочный отбор, и 14 сентября конкурсанты представят свои проекты экспертному жюри. Победители примут участие в финале сезона в Москве.

Организатором мероприятия выступают АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» при содействии Правительства РО и Минэкономразвития РО. Оператор – «ОПОРА РОССИИ».

Регистрация на сайте bsaward.ru/2021/rostov/.