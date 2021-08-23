Каменских предпринимателей приглашают на конкурс
14 сентября в Ростове-на-Дону определят победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех».
Конкурс проводится для малого и среднего предпринимательства. Участие бесплатное.
Предлагается побороться за победу в одной из номинаций:
- Лучший молодежный проект
- Лучший интернет-проект
- Лучший производственный проект
- Лучший сельхозпроект
- Лучший женский проект
- Цифровая экономика
- Лучший социальный проект
- Лучший экспортный проект
- Лучший проект в сфере торговли и услуг
- Народный предприниматель (победитель народного голосования).
Конкурс также проводится и среди органов местного самоуправления в номинации «Лучший муниципалитет». Поданные заявки пройдут заочный отбор, и 14 сентября конкурсанты представят свои проекты экспертному жюри. Победители примут участие в финале сезона в Москве.
Организатором мероприятия выступают АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» при содействии Правительства РО и Минэкономразвития РО. Оператор – «ОПОРА РОССИИ».
Регистрация на сайте bsaward.ru/2021/rostov/.