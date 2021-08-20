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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова
Светлана Желвакова.

общество

На 74-м году ушла из жизни каменчанка Светлана Степановна Желвакова

Опубликовано

Всю свою жизнь она посвятила одной очень важной профессии — учитель.

Светланы Степановны не стало 19 августа 2021 года. Ее педагогический стаж составляет более 30 лет. Она работала в восьмой школе мкр. Заводского преподавателем английского языка. Несколько поколений заводчан учились у Светланы Степановны, она была очень уважаемым человеком в микрорайоне. Редакция приносит искренние соболезнования родным и близким Светланы Желваковой.

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