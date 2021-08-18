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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители Каменского района почти неделю носят воду ведрами

Жители Заводского вынуждены запасать воду впрок

ЖКХ

Жители Каменского района почти неделю носят воду ведрами

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Из-за аварии на местном водоводе без воды остались более 25 многоквартирных и несколько десятков частных домов в поселке Чистоозерном и хуторе Богданове.

Жалобы на безводье местные жители опубликовали в соцсетях. Ситуацию с водоснабжением прокомментировал замглавы администрации Каменского района по вопросам жизнеобеспечения Денис Звягин:

Несколько дней назад в пос. Чистоозерном пришел в негодность участок водовода протяженностью 40 м. По неизвестным причинам металлическая труба рассыпалась, прослужив всего 8 лет вместо положенных 20-25. 17 августа, ремонтные работы на этом участке действительно не проводились из-за отсутствия материала, — продолжает Д. Звягин. — 18 августа работа по замене ветхого участка восстановилась. Я лично контролирую ход работ. Подвоз воды осуществляется ежедневно до позднего вечера. Кроме того, воду можно набрать в богдановской фильтровой, а также заказать подвоз воды по телефону диспетчерской службы ГУП РО «УРСВ», указанному в квитанциях. По состоянию на 15.45 на аварийном участке водовода началась замена запорной арматуры. После этого начнут подавать воду в дома: сначала в х. Богданов и в нижнюю часть пос. Чистоозерного, затем в остальные жилые дома поселка. Надеюсь, что до утра 19 августа водоснабжение будет восстановлено полностью.

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