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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России разыграют призы для вакцинированных

Каменск в ожидании противоковидной вакцины

общество

В России разыграют призы для вакцинированных

Опубликовано

В розыгрыше, который пройдет с 1 сентября по 1 декабря, призы за прививку от коронавируса получит тысяча человек. 

Власти продолжают привлекать население к вакцинации. С 1 сентября будет запущена программа поощрения привившихся против новой коронавирусной инфекции граждан. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего выберут тысячу победителей, а деньги можно будет получить на банковскую карту системы «Мир».
Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, а также в СМИ. Как сообщается на сайте правительства РФ, определять победителей будет компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. К слову, узнать о возможном выигрыше можно будет в личном кабинете на сайте «Госуслуг».  

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