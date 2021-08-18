В розыгрыше, который пройдет с 1 сентября по 1 декабря, призы за прививку от коронавируса получит тысяча человек.

Власти продолжают привлекать население к вакцинации. С 1 сентября будет запущена программа поощрения привившихся против новой коронавирусной инфекции граждан. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие будет проводиться на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего выберут тысячу победителей, а деньги можно будет получить на банковскую карту системы «Мир».

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же сайте, а также в СМИ. Как сообщается на сайте правительства РФ, определять победителей будет компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. К слову, узнать о возможном выигрыше можно будет в личном кабинете на сайте «Госуслуг».