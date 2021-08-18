Более недели вся акватория центрального пляжа в Каменске-Шахтинском плотно покрыта водорослями, а вода близ берега стала из-за этого мутной.

Отдыхающим заходить в воду, разгребая водоросли, мягко говоря, неприятно. Поэтому им не остается ничего другого, как разгонять ряску на воде, освобождая для детворы небольшие прогалины.

Некоторые каменчане винят в цветении воды понтонную переправу — якобы именно она мешает свободному течению реки. При этом они негодуют, почему администрация города, ответственная за состояние пляжа, не убирает водоросли.

Впрочем, согласно областным правилам*, делать это городские власти не обязаны.

Уборка мусора на прибрежных территориях, например, ложится на плечи муниципалитетов, а за очистку русла реки отвечают Федеральное агентство водных ресурсов и профильное министерство субъекта РФ. В нашем случае — Донское бассейновое водное управление.

То есть городские власти должны передать информацию о цветении Донца в акватории городских пляжей в это ведомство, а оно, в свою очередь, предпринять меры по расчистке реки.

*Постановление Правительства Ростовской области № 436 от 23 мая 2012 г. (ред. от 12 июля 2021 г.) “Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области”.