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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

общество

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской

Опубликовано

Более недели вся акватория центрального пляжа в Каменске-Шахтинском плотно покрыта водорослями, а вода близ берега стала из-за этого мутной.

Отдыхающим заходить в воду, разгребая водоросли, мягко говоря, неприятно. Поэтому им не остается ничего другого, как разгонять ряску на воде, освобождая для детворы небольшие прогалины.

Некоторые каменчане винят в цветении воды понтонную переправу — якобы именно она мешает свободному течению реки. При этом они негодуют, почему администрация города, ответственная за состояние пляжа, не убирает водоросли. 

Впрочем, согласно областным правилам*, делать это городские власти не обязаны.

Уборка мусора на прибрежных территориях, например, ложится на плечи муниципалитетов, а за очистку русла реки отвечают Федеральное агентство водных ресурсов и профильное министерство субъекта РФ. В нашем случае — Донское бассейновое водное управление. 

То есть городские власти   должны передать информацию о цветении Донца в акватории городских пляжей в это ведомство, а оно, в свою очередь, предпринять меры по расчистке реки.

*Постановление Правительства Ростовской области № 436 от 23 мая 2012 г. (ред. от 12 июля 2021 г.) “Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области”.

  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
  • Донец на центральном пляже Каменска затянуло ряской
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