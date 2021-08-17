Горы мусора наросли по всему городу, особенно после минувших выходных.

Жильцы многих домов говорят, что мусор плохо вывозится уже в течение месяца. А в минувшие 14-15 августа наступил апофеоз. Все ждали понедельника – вот, наконец, начнут вывозить. Ведь к площадкам уже невозможно подойти. Но, увы, ничего не произошло.

17 августа мы задали вопрос заместителю генерального директора регоператора «Экострой-Дон» Клавдии Гурьевой: что случилось в городе с вывозом мусора? Представитель компании пояснила, что возникли проблемы (подробнее читайте в номере «ПИКа» от 18 августа).

Но уже во второй половине этого же дня регоператор «Экострой-Дон» сообщил в редакцию, что мусорные завалы по городу постепенно ликвидируются. Отчет по ходу дела регоператору постоянно предоставляет каменский возчик ККП*. Самый большой мусорный завал на ул. Ворошилова — он попал на первую полосу свежего номера «ПИКа» — уже убрали.

– Отработали еще площадки, продолжают убирать, но мусора нереально много, — сообщила «ПИКу» Клавдия Гурьева.

Заметим, что возчики забирают только тот мусор, который предназначен для контейнеров. Навалы из «неположенных» отходов на площадках остаются, они не входят в компетенцию регионального оператора.

*Комбинат коммунальных предприятий