анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 33-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Город завалило. «Вот за эту реформу мы платим по повышенным тарифам?» — возмущаются каменчане уже несколько дней, наблюдая переполненные зловонные мусорные площадки по всему городу. Не вывозили не только навалы, но даже «законопослушные» контейнеры. »2-3
- Семьям погибших начали выплачивать. Начали получать компенсации родственники семи сотрудников химкомбината, ставших жертвами ЧП на производстве. /2-3
- Денег дают на половину долга. Миллионы под маленький процент от властей региона не спасают Каменск, но очень выручают. /5
- В Каменске появился свой Майк Тайсон, откусывающий уши противнику. »7
- Невероятные приключения автовора в Каменске. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Каменский» задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении целой серии краж, причем при курьезных обстоятельствах. /7
- На линейку— только первый класс. Второй раз в истории городского образования линейки 1 сентября пройдут только для избранных — учеников первых классов. /10
- Доктор Гурцкая стала почетным гражданином города. 12 августа решением городской думы анестезиологу-реаниматологу ЦГБ Кетеван Гурцкой присвоено звание почетного гражданина города Каменска. /11
- Кому газ дотянут до калитки. Хутора и поселения Каменского района, где есть газораспределительные сети, определяются со списком населенных пунктов, которые войдут в программу догазификации в ближайшие годы. /12