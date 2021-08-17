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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 33-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Город завалило. «Вот за эту реформу мы платим по повышенным тарифам?» — возмущаются каменчане уже несколько дней, наблюдая переполненные зловонные мусорные площадки по всему городу. Не вывозили не только навалы, но даже «законопослушные» контейнеры. »2-3
  • Семьям погибших начали выплачивать. Начали получать компенсации родственники семи сотрудников химкомбината, ставших жертвами ЧП на производстве. /2-3
  • Денег дают на половину долга. Миллионы под маленький процент от властей региона не спасают Каменск, но очень выручают. /5
  • В Каменске появился свой Майк Тайсон, откусывающий уши противнику. »7
  • Невероятные приключения автовора в Каменске. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России «Каменский» задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении целой серии краж, причем при курьезных обстоятельствах. /7
  • На линейку— только первый класс. Второй раз в истории городского образования линейки 1 сентября пройдут только для избранных — учеников первых классов. /10
  • Доктор Гурцкая стала почетным гражданином города. 12 августа решением городской думы анестезиологу-реаниматологу ЦГБ Кетеван Гурцкой присвоено звание почетного гражданина города Каменска. /11
  • Кому газ дотянут до калитки. Хутора и поселения Каменского района, где есть газораспределительные сети, определяются со списком населенных пунктов, которые войдут в программу догазификации в ближайшие годы. /12

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

Автор: 17.08.2021
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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 18 августа

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