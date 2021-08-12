Со 2 по 8 августа сотрудники департамента потребительского рынка Ростовской области провели рейды по проверке объектов потребительского рынка в Каменске, Ростове, Азове, а также в Азовском, Зерноградском и Мясниковском районах.

В ходе рейдов было проверено 298 объектов розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания, возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, составлено 1155 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. В Каменске без лицевых масок, а также в масках, надетых с нарушением находились сотрудники трех торговых объектов.

Рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных требований в регионе продолжаются.