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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске наказали несколько торговых точек за несоблюдение масочного режима

В Каменске проходят тотальные проверки масочного режима

власть

В Каменске наказали несколько торговых точек за несоблюдение масочного режима

В Каменске наказали несколько торговых точек за несоблюдение масочного режима

Опубликовано

Со 2 по 8 августа сотрудники департамента потребительского рынка Ростовской области провели рейды по проверке объектов потребительского рынка в Каменске, Ростове, Азове, а также в Азовском, Зерноградском и Мясниковском районах. 

В ходе рейдов было проверено 298 объектов розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания, возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, составлено 1155 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. В Каменске без лицевых масок, а также в масках, надетых с нарушением находились сотрудники трех торговых объектов. 

Рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных требований в регионе продолжаются. 

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