Памятник будет напоминать о подвиге экипажа танка КВ-1, который был совершен под командованием лейтенанта Георгия Гаузова в июле 1942 года.

Памятник находится между хутором Красновка и мкр. Заводской — в том самом месте, где танкисты приняли неравный бой с танковой колонной противника. Об этом сообщил командир регионального военно-исторического центра «Поиск» Вячеслав Шкода.

В ходе боев экипаж КВ-1 уничтожил восемь единиц вражеской техники. На данный момент установлены имена двух членов экипажа: командира Георгия Гаузова и механика-водителя старшины Виктора Цветкова, погибших 14 июля 1942 года. К слову, памятный знак изготовлен из остатков снарядов и мин времен Великой Отечественной войны в форме пятиконечной звезды. А сделали его непосредственно Вячеслав Шкода, его заместитель Григорий Палий и другие поисковики.