Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дождь будет заливать Каменск до вечера четверга

Дождь будет заливать Каменск до вечера четверга

общество

Дождь будет заливать Каменск до вечера четверга

Дождь будет заливать Каменск до вечера четверга

Опубликовано

12 августа в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. На Каменск во второй половине дня обрушился тропический ливень.  

Традиционно в городе все центральные городские магистрали превратились в реки. В Каменске даже появилась новая мода — дождевики вкупе с аквасоками (непромокаемыми носками). Таким образом каменчане пытаются сохранить возможность передвижения по городу пешком. 

Дождь будет заливать Каменск до вечера четверга

По прогнозам синоптиков, осадки в Каменске не прекратятся до вечера, и могут возобновиться ночью. Более того, 13 и 14 августа также ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром. Из-за дождей жара спадет, температура снизится до +19…+25 градусов. Но уже со среды, 18 августа, должно вернуться знойное лето.   

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Автор: 10.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

происшествия

Смертельную массовую аварию на трассе М4 «Дон» устроил грузовик

В Каменске проходят тотальные проверки масочного режима

власть

В Каменске наказали несколько торговых точек за несоблюдение масочного режима

Полиция ищет мужчину за изнасилование несовершеннолетней

происшествия

В Каменске поймали подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки

Спортсменка из Каменска выступит на первенстве мира в Португалии

спорт

Спортсменка из Каменска выступит на первенстве мира в Португалии

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Реклама
Вверх