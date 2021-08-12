12 августа в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение. На Каменск во второй половине дня обрушился тропический ливень.

Традиционно в городе все центральные городские магистрали превратились в реки. В Каменске даже появилась новая мода — дождевики вкупе с аквасоками (непромокаемыми носками). Таким образом каменчане пытаются сохранить возможность передвижения по городу пешком.

По прогнозам синоптиков, осадки в Каменске не прекратятся до вечера, и могут возобновиться ночью. Более того, 13 и 14 августа также ожидаются ливни с грозами и шквалистым ветром. Из-за дождей жара спадет, температура снизится до +19…+25 градусов. Но уже со среды, 18 августа, должно вернуться знойное лето.