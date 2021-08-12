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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскому подростку светит до 10 лет колонии

Каменчанину дали три года за наркотики из закладки

происшествия

Каменскому подростку светит до 10 лет колонии

Каменскому подростку светит до 10 лет колонии

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Несовершеннолетнего будут судить за покушение на сбыт наркотических средств.

17-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления*. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

— Под контролем городской прокуратуры в течение нескольких месяцев сотрудники ОКОН МО МВД России «Каменский» проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении группы лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков на территории города и близлежащих районов, — комментирует городской прокурор Владимир Рымашевский. — Причиной такого внимания прокуратуры к данной группе лиц послужил тот факт, что один из участников — несовершеннолетний. В итоге на автостанции при попытке покинуть город был задержан подросток с крупной партией синтетического наркотика, уже расфасованного по дозам и приготовленного к сбыту. Известно, что поставка и распространение данной партии планировалась на территории Белокалитвинского района.

В ходе следствия установлено, что 17-летний каменчанин вместе с группой лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием «тайников-закладок» и популярного мессенджера осуществлял сбыт наркотических средств на территории Каменска и близлежащих районов. Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

*Ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ* (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

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