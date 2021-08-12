Несовершеннолетнего будут судить за покушение на сбыт наркотических средств.

17-летний молодой человек обвиняется в совершении преступления*. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

— Под контролем городской прокуратуры в течение нескольких месяцев сотрудники ОКОН МО МВД России «Каменский» проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении группы лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков на территории города и близлежащих районов, — комментирует городской прокурор Владимир Рымашевский. — Причиной такого внимания прокуратуры к данной группе лиц послужил тот факт, что один из участников — несовершеннолетний. В итоге на автостанции при попытке покинуть город был задержан подросток с крупной партией синтетического наркотика, уже расфасованного по дозам и приготовленного к сбыту. Известно, что поставка и распространение данной партии планировалась на территории Белокалитвинского района.

В ходе следствия установлено, что 17-летний каменчанин вместе с группой лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием «тайников-закладок» и популярного мессенджера осуществлял сбыт наркотических средств на территории Каменска и близлежащих районов. Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

*Ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ* (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).