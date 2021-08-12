Общая сумма, направленная в Каменск, Сальск и Целинский район на приобретение медоборудования составила более 61 млн. рублей.

Деньги на медоборудование выделены из средств регионального бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией — всего более 61 млн рублей. Из этих денег 33,7 млн. рублей направлено на закупку медицинского кислорода для ковидного госпиталя ЦГБ Каменска. Остальные средства пойдут на оснащение первичного сосудистого отделения Сальской ЦРБ, и приобретение медоборудования для Целинской ЦРБ.

Напомним, по состоянию на 9 августа в каменском госпитале находились 100 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 90 каменчан.