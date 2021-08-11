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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменский музей привезли древности из Танаиса

В каменский музей привезли древности из Танаиса

культура

В каменский музей привезли древности из Танаиса

Опубликовано

В выставочном павильоне представлены экспонаты из археологического музея-заповедника «Танаиса» I-III вв. до н.э. и I-V вв. н.э.

С 5 августа в каменском музее работает новая выставка «Танаис — город на краю Ойкумены».
Древние экспонаты — амфоры, сосуды, кувшины, умывальники, чаши, предметы обихода, украшения, застежки, монеты — прибыли из археологического музея-заповедника «Танаиса». Привезенная коллекция древностей насчитывает 97 предметов и будет интересна посетителям любого возраста. Экспонаты дают представление об общественной жизни древнего Танаиса, сельском хозяйстве и промыслах, торговле. Выставка будет работать в Каменске до ноября.
После ремонта в основном здании музея заработали и стационарные выставки. Одна из них — «Из истории станицы Каменской» — буквально изобилует уникальными экспонатами: предметами из казачьего обихода, посудой из керамики и фарфора, а также «Фраже» из меди или латуни, посеребренных гальваническим способом.

  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
  • В каменский музей привезли древности из Танаиса
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