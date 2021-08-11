Мужчина признан виновным и ближайшие два года проведет в тюрьме.

Каменская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины 1998 г.р. За два месяца он успел совершить восемь преступлений, в том числе украл чужой телефон в бане, коляску из подъезда, угрожал убийством людям.

Помимо прочего, в марте 2021 года преступник обратился к сторонним людям с просьбой о резке, вывозе и приеме металла. Введя рабочих в заблуждение, сообщил, что распилить и продать собирается свой металлический гараж и автомобиль, стоящий в нем. Довести дело до конца злоумышленнику так и не удалось. Когда автомобиль был разрезан на фрагменты и был готов к транспортировке, на место преступления прибыл хозяин имущества.

– Каменчанин признан виновным. По совокупности преступлений (по статьям 158 и 119 УК РФ) судом назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – комментирует помощник городского прокурора А. Никитенко.