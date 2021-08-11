Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске судили мужчину, который пытался украсть чужие гараж и машину

Судья из Каменска прокомментировал поджог своего автомобиля

происшествия

В Каменске судили мужчину, который пытался украсть чужие гараж и машину

В Каменске судили мужчину, который пытался украсть чужие гараж и машину

Опубликовано

Мужчина признан виновным и ближайшие два года проведет в тюрьме.

Каменская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины 1998 г.р. За два месяца он успел совершить восемь преступлений, в том числе украл чужой телефон в бане, коляску из подъезда, угрожал убийством людям.
Помимо прочего, в марте 2021 года преступник обратился к сторонним людям с просьбой о резке, вывозе и приеме металла. Введя рабочих в заблуждение, сообщил, что распилить и продать собирается свой металлический гараж и автомобиль, стоящий в нем. Довести дело до конца злоумышленнику так и не удалось. Когда автомобиль был разрезан на фрагменты и был готов к транспортировке, на место преступления прибыл хозяин имущества.

– Каменчанин признан виновным. По совокупности преступлений (по статьям 158 и 119 УК РФ) судом назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – комментирует помощник городского прокурора А. Никитенко.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Автор: 10.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

происшествия

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

В Каменске перевернулась «десятка», погиб 17-летний подросток

происшествия

В Каменске перевернулась «десятка», погиб 17-летний подросток

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

происшествия

Смертельную массовую аварию на трассе М4 «Дон» устроил грузовик

Мотоциклист и его спутница погибли по дороге в хутор Углеродовский

происшествия

Мотоциклист и его спутница погибли по дороге в хутор Углеродовский

Черный столб дыма напугал жителей Каменска и Донецка

происшествия

Черный столб дыма напугал жителей Каменска и Донецка

Реклама
Вверх