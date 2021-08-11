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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спортсменка из Каменска выступит на первенстве мира в Португалии

Спортсменка из Каменска выступит на первенстве мира в Португалии

спорт

Спортсменка из Каменска выступит на первенстве мира в Португалии

Опубликовано

Каменчанка Анна Пивоварова стала бронзовым призером V летней Спартакиады молодежи России-2021 по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования проходили со 2 по 7 августа в Краснодаре. В них принимали участие около 400 гребцов-юниоров до 24 лет из 29 регионов России. Воспитанница СШОР №1 Анна Пивоварова выступала в составе сборной Ростовской области. В личном зачете Анна завоевала две бронзовых медали: на дистанциях 500 м на С1 (каноэ-одиночка) и С2 (каноэ-двойка). По итогам состязаний региональная сборная заняла четвертое общекомандное место. 

Напомним, в июле Анна завоевала бронзу на первенстве Европы на байдарках и каноэ для юниоров до 19 лет, которое проходило в Польше. Сейчас спортсменка готовится выступить на первенстве мира в Португалии. 

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