Заявление от семьи пострадавшей поступило в полицию 26 июля, преступник был в розыске.

Из заявления следовало, что неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку в лесополосе. Ранее она отдыхала в компании сверстников и в какой-то момент осталась одна.

Преступник изнасиловал девушку, после чего потребовал деньги за молчание: мол, иначе я тебя опозорю. Не получив денег, скрылся.

Подозреваемый был объявлен в розыск и 3 августа был задержан.

– Задержанный оказался жителем Воронежской области, ранее судимым, которого каменчанка смогла опознать, – комментирует старший помощник городского прокурора Алена Лазарева. – Задержать насильника удалось недалеко от рынка «Америка», где он искал машину, чтобы уехать за пределы области. В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сам арестованный вину в совершении преступления полностью признал и дал подробные показания.

Ход предварительного расследования по данному уголовному делу взят городской прокуратурой под контроль.

Подробности произошедшего читайте в свежем номере «ПИКа» от 11 августа 2021 года.