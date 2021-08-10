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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 32-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Задержан беглый насильник. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления — надругательстве над несовершеннолетней девочкой — задержан. »3
  • Риск провалов вырос в девять раз. Общая длина пустот под асфальтом дороги на улице Ворошилова увеличилась с 26 м до 240 м. Это если верить официальной бумаге. На глаз – больше. /10-11
  • Хозяйством Каменска снова некому руководить. Из администрации города уволился очередной начальник ЖКХ. /2
  • Куда без прививки можно, а куда не пустят. Новые ограничения из-за ковида в Ростовской области поколебались и установились »2
  • Кому на участок можно не ходить? Стал известен список кандидатов, которые намерены бороться за вакантное кресло в городской думе Каменска. А также есть уточнения по голосованию в период пандемии коронавируса. /4
  • Вспоминаем трагедию 1987 года на станции Каменской. /8, 9
  • Фэнтези родом из Каменска. Пандемия спровоцировала в нашей стране резкий рост книжного интернет-рынка. Только в прошлом году спрос на электронные и аудио-книги вырос более чем на 50 %. В числе приоритетных литературных жанров — фэнтези и фантастика. Представьте себе, что в Каменске живет человек, который является автором подобных книг и весьма востребованным. В интервью «ПИКу» фантаст Александр Седых рассказал о писательской кухне, как быть на плаву, найти своего читателя, тайнах «сверхъестественного» и многом другом. /12, 13
  • В Каменск привезли древности из Танаиса. Гостям и жителям Каменска выпала редкая возможность поглазеть на древности. 5 августа в выставочном павильоне каменского музея открылась уникальная выставка «Танаис — город на краю Ойкумены». /13
  • Давлению не поддаваться. В жару даже у здорового человека организм может дать сбой, что говорить о гипертониках и сердечниках. Инсульты, гипертонические кризы, сердечные приступы — та артиллерия, мишенью которой в первую очередь становятся люди с высоким артериальным давлением. Как не попасть на больничную койку, определить гипертонический криз, выкрутиться, если под рукой не оказалось лекарств от давления… На вопросы «ПИКа» ответила кардиолог поликлиники ГБ № 1 Татьяна Скокова. /24, 25

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа

Автор: 10.08.2021
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