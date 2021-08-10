анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 11 августа
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 32-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Задержан беглый насильник. Подозреваемый в совершении тяжкого преступления — надругательстве над несовершеннолетней девочкой — задержан. »3
- Риск провалов вырос в девять раз. Общая длина пустот под асфальтом дороги на улице Ворошилова увеличилась с 26 м до 240 м. Это если верить официальной бумаге. На глаз – больше. /10-11
- Хозяйством Каменска снова некому руководить. Из администрации города уволился очередной начальник ЖКХ. /2
- Куда без прививки можно, а куда не пустят. Новые ограничения из-за ковида в Ростовской области поколебались и установились »2
- Кому на участок можно не ходить? Стал известен список кандидатов, которые намерены бороться за вакантное кресло в городской думе Каменска. А также есть уточнения по голосованию в период пандемии коронавируса. /4
- Вспоминаем трагедию 1987 года на станции Каменской. /8, 9
- Фэнтези родом из Каменска. Пандемия спровоцировала в нашей стране резкий рост книжного интернет-рынка. Только в прошлом году спрос на электронные и аудио-книги вырос более чем на 50 %. В числе приоритетных литературных жанров — фэнтези и фантастика. Представьте себе, что в Каменске живет человек, который является автором подобных книг и весьма востребованным. В интервью «ПИКу» фантаст Александр Седых рассказал о писательской кухне, как быть на плаву, найти своего читателя, тайнах «сверхъестественного» и многом другом. /12, 13
- В Каменск привезли древности из Танаиса. Гостям и жителям Каменска выпала редкая возможность поглазеть на древности. 5 августа в выставочном павильоне каменского музея открылась уникальная выставка «Танаис — город на краю Ойкумены». /13
- Давлению не поддаваться. В жару даже у здорового человека организм может дать сбой, что говорить о гипертониках и сердечниках. Инсульты, гипертонические кризы, сердечные приступы — та артиллерия, мишенью которой в первую очередь становятся люди с высоким артериальным давлением. Как не попасть на больничную койку, определить гипертонический криз, выкрутиться, если под рукой не оказалось лекарств от давления… На вопросы «ПИКа» ответила кардиолог поликлиники ГБ № 1 Татьяна Скокова. /24, 25