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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

происшествия

В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец

Опубликовано

Участниками ДТП 6 августа стали девять автомобилей.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, в массовом ДТП пострадали две фуры и семь легковых машин. Авария произошла утром, около 11.00, на 1070-м км трассы М4 «Дон» (в Аксайском районе). В аварии погибли 4 человека, среди них ребенок, которому еще нет  года. Еще пятеро человек получили травмы.

Сообщается, что сейчас на месте трагедии работают 13 спасателей на трех машинах. Трасса в районе случившегося ДТП парализована, пробка около 9 км.

  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
  • В массовой аварии на трассе М4 «Дон» погибли трое взрослых и младенец
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