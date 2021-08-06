Участниками ДТП 6 августа стали девять автомобилей.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, в массовом ДТП пострадали две фуры и семь легковых машин. Авария произошла утром, около 11.00, на 1070-м км трассы М4 «Дон» (в Аксайском районе). В аварии погибли 4 человека, среди них ребенок, которому еще нет года. Еще пятеро человек получили травмы.

Сообщается, что сейчас на месте трагедии работают 13 спасателей на трех машинах. Трасса в районе случившегося ДТП парализована, пробка около 9 км.