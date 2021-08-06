Около 11 часов дня 6 августа в ДТП на федеральной трассе столкнулись 9 автомобилей, два из них — грузовики.

По сообщению УГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции. В результате аварии погибли 4 человека: в автомобиле «Хендай Сантафе» — две женщины и 12-летняя девочка, в автомобиле «Шевроле Эпика» — годовалый мальчик. Еще пятеро человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В массовое ДТП на трассе М4 «Дон» попали: КамАЗ с полуприцепом «Тонар», «Шевроле Эпика», «Тойота авенсис», грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом «Бург», «Тойота Камри», «Рено Логан», «Хендай Сантафе», ВАЗ 2114, «Шевроле Орландо».