С 7 августа получать услуги в МФЦ можно будет без предъявления сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, справки о наличии антител.

В принятые ранее донским правительством антиковидные ограничения в Ростовской области вновь внесены корректировки. Они касаются посещения МФЦ, куда ранее вход без предъявления сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и справки о том, что переболел ковидом был под запретом. С 7 августа посещать государственные учреждения можно без вышеперечисленных справок. Власти внесли соответствующие поправки в постановление №272 по просьбе дончан – более 30 тысяч жителей региона подписали петицию за смягчение коронавирусных мер на интернет-платформе Change.org. Однако ограничения при посещении фитнес-клубов, спортзалов, спортивных мероприятий, а также заведений общепита и при заселении в общежития остаются в силе. Сертификат, тест или справку придется предъявить.

Где нужно представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19