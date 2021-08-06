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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донские власти отменили медицинские справки для посещения МФЦ

Каменское МФЦ расширил спектр услуг для юридических лиц

власть

Донские власти отменили медицинские справки для посещения МФЦ

Донские власти отменили медицинские справки для посещения МФЦ

Опубликовано

С 7 августа получать услуги в МФЦ можно будет без предъявления сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, справки о наличии антител.

В принятые ранее донским правительством антиковидные ограничения в Ростовской области вновь внесены корректировки. Они касаются посещения МФЦ, куда ранее вход без предъявления сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и справки о том, что переболел ковидом был под запретом. С 7 августа посещать государственные учреждения можно без вышеперечисленных справок. Власти внесли соответствующие поправки в постановление №272 по просьбе дончан – более 30 тысяч жителей региона подписали петицию за смягчение коронавирусных мер на интернет-платформе Change.org. Однако ограничения при посещении фитнес-клубов, спортзалов, спортивных мероприятий, а также заведений общепита и при заселении в общежития остаются в силе. Сертификат, тест или справку придется предъявить.

Где нужно представлять сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

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