Смертельное ДТП случилось 5 августа около 16.00 в поселке Южном.

По предварительным данным, трое молодых людей ехали в сторону «полимеров». Автомобиль двигался на большой скорости. В какой-то момент 19-летний водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Сам молодой человек получил перелом левой голени и был доставлен в Каменскую ЦГБ. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров. Один, совершеннолетний, серьёзных травм не получил, второй пассажир, 16-летний подросток, погиб.