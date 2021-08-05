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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске перевернулась «десятка», погиб 16-летний подросток

В Каменске перевернулась «десятка», погиб 16-летний подросток

происшествия

В Каменске перевернулась «десятка», погиб 16-летний подросток

Опубликовано

Смертельное ДТП случилось 5 августа около 16.00 в поселке Южном.

По предварительным данным, трое молодых людей ехали в сторону «полимеров». Автомобиль двигался на большой скорости. В какой-то момент 19-летний водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Сам молодой человек получил перелом левой голени и был доставлен в Каменскую ЦГБ. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров. Один, совершеннолетний, серьёзных травм не получил, второй пассажир, 16-летний подросток, погиб.

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