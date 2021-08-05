4 августа в 16.40 39-летний водитель мотоцикла «Десна» двигался по дороге Гуково — Углеродовский.

По информации отделения ГИБДД МО МВД России «Каменский», на 15-м км он выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение. Удар оказался такой силы, что мужчина и его пассажирка (1990 г.р.) скончались на месте происшествия. Оба они были без шлемов.

— Уважаемые водители, управляя транспортными средствами, обращайте внимание на дорожные знаки, соблюдайте скоростной режим, предоставляйте преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах, — обращается к водителям врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Каменский» Армен Акопян.