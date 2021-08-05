Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мотоциклист и его спутница погибли по дороге в хутор Углеродовский

Мотоциклист и его спутница погибли по дороге в хутор Углеродовский

происшествия

Мотоциклист и его спутница погибли по дороге в хутор Углеродовский

Трагедия произошла недалеко от станции Замчалово.

Опубликовано

4 августа в 16.40 39-летний водитель мотоцикла «Десна» двигался по дороге Гуково — Углеродовский.

По информации отделения ГИБДД МО МВД России «Каменский», на 15-м км он выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение. Удар оказался такой силы, что мужчина и его пассажирка (1990 г.р.) скончались на месте происшествия. Оба они были без шлемов.

— Уважаемые водители, управляя транспортными средствами, обращайте внимание на дорожные знаки, соблюдайте скоростной режим, предоставляйте преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах, — обращается к водителям врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Каменский» Армен Акопян

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 4 августа

Автор: 04.08.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В каменских школах прозвенел первый звонок

образование

Начало учебного года могут передвинуть

В реанимацию ЦГБ Каменска-Шахтинского поступили пострадавшие с ожогами

происшествия

В реанимацию ЦГБ Каменска-Шахтинского поступили пострадавшие с ожогами

Мужчина, сбитый пьяной за рулем, скончался в каменской ЦГБ

происшествия

Мужчина, сбитый пьяной за рулем, скончался в каменской ЦГБ

ФКП «Комбинат «Каменский» сообщил о ЧП на производстве

происшествия

ФКП «Комбинат «Каменский» сообщил о ЧП на производстве

ФКП «Комбинат «Каменский» опровергает возможность техногенных угроз

происшествия

ФКП «Комбинат «Каменский» опровергает возможность техногенных угроз

Реклама
Вверх