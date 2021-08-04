С начала прививочной кампании Каменск принял 24 390 доз (48 780 на 2 этапа) вакцины.

В понедельник, 2 августа, в Каменск поступил очередной транш с вакциной в количестве 1800 доз. 4 августа город должен принять еще 400 доз. Всего по состоянию на 3 августа вакцинировано первой дозой 21 793 человек, второй – 16 543.

Согласно данным санитарной карты области (светофор), 2 августа город вошел в «желтую зону». В каменском ковидном госпитале проходят лечение 90 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Общее количество зарегистрированных с диагнозом COVID-19 за весь период пандемии в городе составило 5403 человека.