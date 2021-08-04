В связи с многочисленными обращениями граждан, в принятые 3 августа региональным правительством антиковидные ограничения внесены корректировки.

Согласно новым изменениям, предъявлять один из трех документов – сертификат о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или свежий отрицательный ПЦР-тест на ковид-19 – необходимо при личном посещении МФЦ. При этом оговаривается, что при отсутствии необходимых документов услуги можно получить дистанционно. Посещение банков, почты, РКЦ, социальных фондов и т. д. будет проходить в штатном режиме без предъявления сертификата и ПЦР-теста. Остальные принятые 3 августа ограничения остаются без изменений.