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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В донском правительстве уточнили, куда необходимо предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации

В донском правительстве уточнили, куда необходимо предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации

власть

В донском правительстве уточнили, куда необходимо предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации

Опубликовано

В связи с многочисленными обращениями граждан, в принятые 3 августа региональным правительством антиковидные ограничения внесены корректировки.

Согласно новым изменениям, предъявлять один из трех документов – сертификат о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или свежий отрицательный ПЦР-тест на ковид-19 – необходимо при личном посещении МФЦ. При этом оговаривается, что при отсутствии необходимых документов услуги можно получить дистанционно. Посещение банков, почты, РКЦ, социальных фондов и т. д. будет проходить в штатном режиме без предъявления сертификата и ПЦР-теста. Остальные принятые 3 августа ограничения остаются без изменений.

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