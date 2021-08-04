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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре города сгорел частный дом

В центре города сгорел частный дом
Фото из социальных сетей.

происшествия

В центре города сгорел частный дом

Опубликовано

Пожар случился рано утром 4 августа на ул. Арсенальной.

Дом вспыхнул в районе автомойки «Посейдон». Жильцы, почувствовав запах дыма, выбежали на улицу и вызвали пожарных. На место ЧП выехали два пожарных расчета.
Огонь быстро распространился по дому, охватил мебель и стены. Когда приехали спасатели, пожар бушевал на 40 кв. метрах площади. На тушение возгорания ушло около получаса. 
Как сообщили «ПИКу» в пожарно-спасательной части № 27, в результате ЧП никто не пострадал. А вот дом сгорел практически до тла. 

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