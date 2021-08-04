Пожар случился рано утром 4 августа на ул. Арсенальной.

Дом вспыхнул в районе автомойки «Посейдон». Жильцы, почувствовав запах дыма, выбежали на улицу и вызвали пожарных. На место ЧП выехали два пожарных расчета.

Огонь быстро распространился по дому, охватил мебель и стены. Когда приехали спасатели, пожар бушевал на 40 кв. метрах площади. На тушение возгорания ушло около получаса.

Как сообщили «ПИКу» в пожарно-спасательной части № 27, в результате ЧП никто не пострадал. А вот дом сгорел практически до тла.